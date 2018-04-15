بريطانيا: سنبحث الخيارات إذا عاد النظام واستخدم الكيماوي

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (رويترز)

قال وزيرُ الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن بلادهُ ستبحثُ الخيارات مع حلفائها إذا استخدمَ النظامُ السوري أسلحة كيماوية مرةً أخرى، مضيفا أنهُ ليسَ هناكَ شيءٌ مخطط حتى الآن.

ودعم جونسون قرارَ رئيسةِ الوزراء تيريزا ماي بالانضمامِ للولايات المتحدة وفرنسا في ضربِ منشآتٍ للأسلحة الكيماوية في سوريا، قائلا إنهُ كان تصرفا صائبا لمنعِ استخدامِ الأسلحة الكيماوية مجددا.

وتابع في برنامج أندرو مار على تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية ”ليس هناك اقتراح على الطاولة حاليا بشن المزيد من الهجمات لأن نظام الأسد لم يكن من الحماقة لشن هجوم كيماوي آخر“.

وأضاف في تصريحاته "لا يسعنا الجزم بأن رئيس النظام السوري بشار الأسد ما زال يمتلك أسلحة كيمياوية".

وأكد أن "الضربات على سوريا لن تغير دفة الصراع".

وأوضح جونسون أن السبب الرئيسي في أن الضربات كانت تصرفا صائبا هو منع استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا وفي العالم.

وقال جونسون "لا يسعنا معرفة كيف سيرد نظام الأسد على الضربات الصاروخية"، مضيفاً "سنواصل الضغط على الأسد من أجل الجلوس إلى طاولة التفاوض".

هذا وأشار جونسون أنه ليست هناك اقتراحات حاليا بشأن مزيد من الهجمات على سوريا.



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