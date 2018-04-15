انطلاق القمة العربية الـ 29 بمدينة الظهران السعودية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

تنطلقُ اليوم بمركزِ الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" بالظهران أعمالُ القمةِ العربية العادية الـ 29 برئاسةِ خادمِ الحرمينِ الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومشاركةِ عددٍ كبيرٍ من القادةِ والرؤساء والملوكِ والأمراءِ العرب.



وتتصدرُ أجندة القمة ملفاتٌ إقليمية عدة أبرزها الوضعُ في سوريا والأزمة في اليمن و القضية الفلسطينية، بالاضافةِ إلى جهودِ محاربةِ الارهاب ومواجهةِ التدخلاتِ الإيرانية في شؤون دول المنطقة.

وتحظى القمة بمشاركة واسعة من قبل القادة العرب، كما يشارك فيها عدد كبير من مسؤولي المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية، في مقدمتهم أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين ورئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي.



وكان كل من ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا وغسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا قدما إحاطة لوزراء الخارجية العرب خلال الاجتماع التحضيري للقمة أول أمس الخميس حول جهود المنظمة الدولية لحل الأزمتين السورية والليبية.

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