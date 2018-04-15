النظام السوري يعلن خلو الغوطة الشرقية من مقاتلي المعارضة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن النظام السوري، مساء السبت، أن جميع الفصائل المعارضة للنظام غادرت الغوطة الشرقية بعد نحو شهرين من حملة عسكرية شنتها قوات النظام على المنطقة التي حاصرها في ريف دمشق .

ونقلت وكالة أنباء النظام السوري "سانا" عن متحدث باسم قوات النظام، قوله: "تم إخراج جميع فصائل المعارضة من مدينة دوما آخر معاقلهم في الغوطة الشرقية"، وفق تعبيره.

ويأتي ذلك الاعلان بعد هجوم عنيف شنه النظام السوري وحلفاؤه في 18 شباط/ فبراير للسيطرة على الغوطة الشرقية، آخر معاقل الفصائل المعارضة قرب دمشق، والتي كانت منذ 2012 خارج سيطرة النظام.

وأدى الهجوم على الغوطة الشرقية إلى مقتل 1700 مدني على الأقل، خلال شهرين من المعارك، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشنت الولايات المتحدة فجر السبت بمشاركة فرنسا وبريطانيا عملية عسكرية في سوريا استهدفت أهدافا مرتبطة بقدرات الرئيس السوري بشار الأسد في مجال الأسلحة الكيميائية.

وقد استهدفت الضربات مركز البحوث العلمية في برزة بدمشق ومستودعات عسكرية في حمص، بحسب ما أعلن قائد الاركان الاميركي الجنرال جو دانفورد الذي أكد أن العملية انتهت، مشيرا الى أن الضربات في سوريا كانت مركزة لتجنب استهداف القوات الروسية.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن لوكالة "فرانس برس"، إن "قصف التحالف الغربي استهدف مراكز البحوث العلمية وقواعد عسكرية عدة ومقرات للحرس الجمهوري والفرقة الرابعة في دمشق ومحيطها". بينما اكتفى التلفزيون التابع للنظام السوري بالإشارة إلى "أنباء عن استهداف مركز البحوث العلمية في برزة" في شمال شرق دمشق.

وقال صحفيون موالون للنظام السوري إن بعض الضربات استهدفت مواقع لميليشيات حزب الله في سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن أربع طائرات من طراز تورنادو شنت الهجوم باستخدام صواريخ ستورم شادو على منشأة عسكرية تقع على بعد 15 ميلا غربي حمص بعيدة عن أي تجمعات معروفة للمدنيين.

من جهته، أكد وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس انها ضربة واحدة وانه ليس لديهم اي تخطيط لغارات جديدة وان القرار يعود للرئيس ترامب في المستقبل.

إقرأ أيضاً:

غارات مجهولة على مواقع موالية للنظام السوري في ريف حلب

الأماكن المستهدفة بالضربات الجوية في سوريا

البنتاغون: استهدفنا منشآت خاصة بسلاح النظام السوري الكيماوي