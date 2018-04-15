العاهل السعودي يطلق اسم القدس على القمة

أخبار الآن | الظهران - السعودية (وكالات)

أعلن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إطلاق اسم "قمة القدس" على أعمال القمة العربية الـ29 المنعقدة في مدينة الظهران بالمملكة، الأحد.

وقال العاهل السعودي: "أود أن أعلن عن تسمية القمة الـ29 بقمة القدس، ليعلم القاضي والداني أن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين".

كما أعلن العاهل السعودي تبرع بلاده بمبلغ 200 مليون دولار للفلسطينيين.

واضاف خلال القمة إن 150 مليون دولار من المبلغ ستخصص لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس وباقي‭‭‬‬ المبلغ لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

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