الإمارات تعرب عن قلقها الشديد تجاه التصعيد في سوريا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وام)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تتابع بقلق شديد التطورات على الساحة السورية والتصعيد الحالي، وتدين بشدة استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، وتؤيد كافة الإجراءات الدولية التي تستهدف نزع و تدمير هذه الأسلحة المحرمة دوليا، وضرورة الحيلولة دون وقوعها في أيدي المنظمات الإرهابية المسلحة في مناطق الصراع.

وأكدت دولة الامارات في هذا السياق دعمها للعمليات العسكرية التي استهدفت هذه الأسلحة المحرمة ومنشآتها في سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بيان وزارة الخارجية و التعاون الدولي، والذي أكد: "إن دولة الإمارات ترى أن الحل السياسي هو الأساس لمعالجة الأزمة السورية، وإنهاء المعاناة والعنف على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبصورة خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2254 ، وبيان جنيف 1 ".

وأضاف البيان: "إن الإمارات ترى دون ذلك استمرارا للأزمة السورية بكل ما تحمله من خطر على وحدة البلاد ومن خسائر بشرية متصاعدة. وتؤكد في الوقت نفسه أن تفعيل الدور العربي في المساعي السياسية ضرورة لإيجاد الحل السياسي".

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