الإمارات تؤيد الإجراءات الدولية لتدمير الأسلحة الكيماوية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وام)

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تتابع بقلق شديد التطورات في سوريا والتصعيد الحالي، وادانت بشدة استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان صحفي، إن «الإمارات تؤيد كافة الإجراءات الدولية التي تستهدف نزع وتدمير هذه الأسلحة المحرمة دوليا وضرورة الحيلولة دون وقوعها في أيدي المنظمات الإرهابية المسلحة في مناطق الصراع».

وأضاف البيان أن «دولة الامارات تؤكد في هذا السياق دعمها للعمليات العسكرية التي استهدفت هذه الأسلحة المحرمة ومنشآتها في سوريا»، مؤكدة «إدانتها الشديدة لاستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين».

وذكر البيان «أن الإمارات ترى الحل السياسي هو الأساس لمعالجة الأزمة السورية، وإنهاء المعاناة والعنف على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبصورة خاصة قرار مجلس الأمن «2254» وبيان جنيف 1».

وأضاف البيان أن «الإمارات ترى دون ذلك استمرارا للأزمة السورية بكل ما تحمله من خطر على وحدة البلاد ومن خسائر بشرية متصاعدة وتؤكد في الوقت نفسه أن تفعيل الدور العربي في المساعي السياسية ضرورة لإيجاد الحل السياسي».

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