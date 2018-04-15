الإحتفال بقدوم الربيع تقليد راسخ بالجنوب الليبي

أخبار الآن | الجفرة - ليبيا (جمال لعريبي)

يحتفل الليبيون في الجنوب الليبي بقدوم الربيع و يقوم السكان بالاستعداد لهذه المناسبة بالتحضير للاكلات التقليدية المميزةو عرض المنتوجات المصنوعة يدويا كما يلبس الاطفال الالبسة التقليدية التي تشتهر بها مناطق الجنوب.

ليست فقط صور الحرب و الاشتباكات التي تصلنا من الجنوب الليبي ...فهنا من امام ساحة المدينة بجنب القلعة التاريخية او كما يسميها اهل سوكنة القصر عروض فنية للفنون الشعبية وسط مشاركة الاطفال بالزي الشعبي التقليدي الذي تشتهر به مناطق الجنوب وهم يؤدون الاغاني والرقصات الفلوكلورية كما تخلل المهرجان القاء العديد من القصائد الشعرية التي تمجد تاريخ البلاد و كرم اهلها.

اشتملت فعاليات المهرجان على اجنحة لعروض الازياء الشعبية و المقتنيات التراثية والاكلات التقليدية التي يشتهر بها سكان سوكنة اضافه لصور فوتوغرافية تجسد معالم المدن القديمه لسوكنة وهون وودان و مناطق اخرى من الجنوب الليبي الكبير.

حضور كبير من سكان الجفرة يشاركون في فعاليات المهرجان التراثي الذي يعكس روح المدينة الثقافي و تراثها العميق عمق صحراء الجنوب الليبي الكبير

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