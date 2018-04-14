منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ستواصل تحقيقها في دوما



أخبار الآن | لاهاي - هولندا (وكالات)

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أنها مستمرة في نشر فريق في سوريا، للتحقيق في الهجوم الكيمياوي الذي نفذه النظام االسوري قبل أسبوع في مدينة دوما.

وأفادت المنظمة في بيان بأن فريق المحققين التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية سيواصل مهمته في سوريا لإثبات الحقائق حول استخدام النظام للأسلحة الكيماوية في دوما.

كما أكدت المنظمة التي وصل خبراؤها إلى سوريا الأسبوع الحالي، أن الأمم المتحدة تعمل على تقييم سلامة الفريق.

وندد محققون فى جرائم الحرب تابعون للأمم المتحدة أمس الجمعة بالاستخدام المشتبه به لأسلحة كيماوية فى مدينة دوما فى الغوطة الشرقية بسوريا ودعوا إلى ضرورة حفظ الأدلة ليتسنى ملاحقة المسئولين عن الهجوم.

وقالت اللجنة الدولية للتحقيق بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة فى بيان صدر فى جنيف "الجناة فى مثل تلك الهجمات يجب أن يتم تحديدهم ومحاسبتهم".

وأضافت "نشدد على ضرورة حفظ الأدلة وندعو كل السلطات المعنية لضمان عدم عبث أى طرف بالمواقع المشتبه بها والأغراض والشهود أو الضحايا قبل تمكن المراقبين والمحققين المستقلين من الوصول للمنطقة".

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