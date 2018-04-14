مقتل 8 عسكريين و14 إرهابيا بإحباط هجوم في سيناء

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (وكالات)



قتل 14 من المتشدديين خلال إحباط هجوم إرهابي كبير، السبت، على معسكر للجيش المصري بوسط سيناء، في عملية أسفرت عن مقتل 8 عسكريين وإصابة 15 آخرين.



وذكر بيان الجيش المصري أن مجموعة من المسلحين حاولت اقتحام أحد معسكرات القوات المسلحة بمنطقة وسط سيناء مستغلة الظلام.



والسبت، أعلن الجيش المصري عن مقتل 27 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة شمالي سيناء، في البيان رقم 19 للعملية الشاملة "سيناء 2018".

وتمكن حراس المعسكر من إحباط الهجوم واشتبكوا مع المسلحين بمختلف الأسلحة ووسائل النيران المتاحة، مما أدى إلى مقتل جميع المهاجمين الذين قام بعضهم بتفجير أحزمة ناسفة، مما أسفر عن مقتل 8 عسكريين، وإصابة 15 آخرين نتيجة لتطاير الشظايا.

والسبت، أعلن الجيش المصري عن مقتل 27 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة شمالي سيناء، في البيان رقم 19 للعملية الشاملة "سيناء 2018".

وخلال المداهمات الأمنية، تم اكتشاف وتدمير معسكر تدريب خاص بالتكفيريين، وتدمير والتحفظ على 15 عربة، وضبط وتدمير 43 دراجة نارية من دون لوحات معدنية.

كما تم تدمير 150 ملجأ ووكرا ومخزنا عثر بداخلهم على كميات من الذخائر والوقود، وتم اكتشاف وتفجير 30 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمة.

وتطرق البيان إلى اكتشاف وتدمير 20 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر، وضبط سفينة مشتبه بها في البحر الأحمر عثر بداخلها على 1350 كيلو غرام من مخدر الهيروين الخام.

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