مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسي يدين الضربات على النظام

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة (وكالات)

رفض مجلس الأمن الدولي مشروع َ قرار روسي بإدانةِ الضربات التي شنتها الولاياتُ المتحدةُ وفرنسا وبريطانيا على مواقع َ عسكريةٍ تابعة للنظام السوري.

وجاء الرفض بعد اعتراض 8 دول أعضاء في مجلس الأامن وامتناع 4 عن التصويت.

وكانت قد شهدت الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي، التي دعت إليها موسكو، لبحث الضربة على نظام الأسد، تراشقاً بين روسيا والدول الغربية التي نفذت الضربة العسكرية ضد النظام السوري.

وأكدت مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، خلال الجلسة، أن الغارات لم تهدف للانتقام أو للعقاب بل لردع أي استخدام للسلاح الكيمياوي.

وأضافت هايلي أن أهداف الغارات كانت في صميم برنامج النظام غير القانوني للسلاح الكيمياوي، مردفة "منحنا الدبلوماسية أكثر من فرصة و روسيا استخدمت الفيتو 6 مرات لعرقلتنا".

وتابعت مندوبة واشنطن أن الأسد أدرك أنه بمقدوره الإفلات من العقاب بسبب الدعم الروسي، وأن استخدام النظام السوري السلاح الكيمياوي لم يكن حادثا منعزلا، مؤكدة أن غارات الدول الغربية دمرت منظومة إنتاج المواد الكيمياوية في سوريا.

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