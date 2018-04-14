ماكرون: ضرباتنا استهدفت قدرات النظام السوري الكيميائية

أخبار الآن | باريس - فرنسا (صحف)

قال الرئيسُ الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت إن الضربات الفرنسية لمواقع في سوريا اقتصرت على قدراتِ النظام السوري في إنتاجِ واستخدامِ السلاح الكيميائي.

وأضافَ انهُ أمرَ بتدخلِ الجيش الفرنسي في سوريا، مشيراً إلى أن العمليةَ العسكرية جرت في سوريا بالتعاونِ مع أميركا وبريطانيا.

وقال بيان صادر عن قصر الاليزيه "لا يمكننا التغاضي عن الاستخدام المتكرر للأسلحة الكيماوية التي تمثل خطرا فوريا على ​الشعب السوري​ وأمننا المشترك".



وفي وقت سابق قال الرئيس الفرنسي، إن بلاده لديها الدليل على أن الحكومة السورية هل التي نفذت الهجوم الكيميائي على بلدة دوما الأسبوع الماضي.

ولم يفصح ماكرون عن مصدر المعلومات التي حصل عليها، ولكنه قال: "لدينا الدليل على أن هجوم الأسبوع الماضي بالأسلحة الكيميائية، أقلها الكلور، كان من تنفيذ نظام بشار الأسد".

وقال في حوار تلفزيوني بشأن مشاركة فرنسا في الغارات الجوية في سوريا: "سنتخذ القرار في الوقت المناسب، متى تكون الضربة مفيدة وفعالة".

وأضاف أن "فرنسا لن تسمح بتصعيد يزعزع الاستقرار في المنطقة، ولكن لا ينبغي السماح للأنظمة التي تعتقد أنه بإمكانها فعل أي شيء، بما فيها انتهاك القانون الدولي بفعل ما تريد".



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