غويتريش يرجئ زيارته للسعودية ويدعو إلى ضبط النفس

دعا الأمينُ العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، كلَ الدولِ الأعضاء إلى ضبطِ النفس، والامتناعَ عن كلِ عملٍ من شأنهِ أن يؤدي إلى تصعيد بعد الضربات الغربية على مواقع للنظام في سوريا.



وقال غوتيريش في بيان: "أدعو كل الدول الأعضاء إلى ضبط النفس في ظروف خطرة، وتجنب كل الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيدٍ للوضعِ وتزيدُ من معاناةِ الشعب السوري. وأرجأ غوتيريش رحلة مقررة لهُ إلى السعودية بعدَ الضرباتِ الغربية.

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