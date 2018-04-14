طهران تندد بالضربات على أهداف في سوريا

أخبار الآن | طهران - إيران (صحف)

نددت وزارةُ الخارجية الإيرانية "بشدة" بالهجمات التي قادتها الولايات المتحدة على أهدافٍ في سوريا، وقالت إن واشنطن وحلفاءُها سيتحملونَ المسؤولية عن تداعياتِ الهجمات في المنطقة وخارجها، حسب ما نقلت وسائلُ الإعلامِ الإيرانية الرسمية.

وقالت وزارةُ الخارجية في بيانٍ نقلتهُ وسائلُ الإعلام "لا شكَ في أن الولايات المتحدة وحلفاءها الذينَ قاموا بالعملِ العسكري ضد سوريا رغمَ غيابِ أيِ أدلةٍ مؤكدة، سيتحملونَ المسؤولية عن تداعياتِ سياسةِ المغامرة على مستوى المنطقة وما يتجاوزها" على حدِ تعبيرها.

ونقلت وسائل إعلام عن الوزارة قولها إن الهجوم على سوريا بقيادة أمريكا ”انتهاك صارخ“ للقانون الدولي ويتجاهل سيادة سوريا“.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على حسابه على تطبيق تلغرام السبت "نفذت الولايات المتحدة وحلفاؤها من دون أن تنتظر حتى موقفاً من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية هذا العمل العسكري ضد سوريا، وهي مسؤولة عن التداعيات الإقليمية لهذه المغامرة”.



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