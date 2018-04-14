صواريخ وقطع عسكرية شاركت بضربة النظام السوري

أخبار الآن | دبي - الإمارات ( بلال الفارس)

شاركت أنواع مختلفة من القطع العسكرية والأسلحة الأميركية والفرنسية والبريطانية، في الضربة العسكرية الثلاثية ضد النظام السوري ، التي شنتها الدول الثلاث ، فجر السبت.

مسؤولون عسكريون أميركيون كشفوا ، أن الضربات شملت إطلاق ما بين 100 إلى 120 صاروخا على مواقع عسكرية سورية. وقال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، إن عدد الأسلحة الذي استخدم في ضربة اليوم يزيد مرتين عن عدد الأسلحة الذي استخدم في الضربة التي وجهت لسوريا العام الماضي.

شاركت سفينة حربية أميركية في البحر الأحمر في الهجوم ، إضافة إلى طائراتٍ وقاذفاتِ قنابل من نوع B-1.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول أميركي ، قوله إن الولايات المتحدة استَخدمت صواريخ كروز من طراز توما هوك في ضرباتها في سوريا.

واتجَهت مجموعة مكونة من 12 سفينة وقطعة ً حربية أميركية نحو سوريا ، وتشمل قائمة السفن المتوجهة نحو شرق المتوسط ، حاملة الطائرات العملاقة العاملة بالطاقة النووية "يو إس إس هاري إس ترومان"، التي بمقدرها حمل 90 طائرة.

وتـُرافق حاملة َ الطائرات "ترومان"، خمسُ مدمرات وطرادات.

وتتموضع قرب البحر المتوسط، 4 مدمرات تضم "دونالد كوك" و"بورتر" و"كارني" و"لابون"، بالإضافة إلى الغواصتين النوويتين "جورجيا" و"جون وارنر".

ترسانة بريطانية وفرنسية

كما قالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان إن "الاسهام البريطاني في العمل المنسق ، نفذته 4 طائرات مقاتلة طراز تور نادو جي آر 4 ، تابعة لسلاح الجو الملكي".

وأضافت أن تلك المقاتلات "أطلـَقت صواريخ ستورم شادو على مجمع عسكري ، هو عبارة عن قاعدةِ صواريخ قديمة على بعد 24 كلم غرب حمص".

وبَثت الرئاسة الفرنسية شريطا مصورا على موقع "تويتر"، عَرض ما وصفه بطائرات حربية من طراز "رافال"، تـُقلع للمشاركة في عملية استهدفت منشآت للأسلحة الكيماوية تابعةٍ للنظام السوري.

وقال مصدر بالرئاسة الفرنسية إن مقاتلات من طراز ميراج ورافال شاركت في الضربات الجوية على سوريا إلى جانب أربع فرقاطات.

وأضاف المصدر أن هذا يشمل فرقاطة للدفاع الجوي وثلاث َ فرقاطات متعددة المهام وطائرات ميراج الفين ، ورافال ونظام الإنذار المبكر والتحكم المحمول جوا (أوا كس) إلى جانب خدمات الدعم والإمداد ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الطائرات أقلـَعت من حاملةٍ للطائرات أو من قاعدة عسكرية على الأرض ، كما لم يُحدد الإليزيه المكان الذي أقلـَعت منه الطائرات ، ولم يذكر تفاصيل أخرى.

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