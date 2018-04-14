روسيا: ضربات سوريا لن تمر دون عواقب وهي إهانة لبوتين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



ضمن ردود الفعل العالمية على الضربة الثلاثية على سوريا برز رد فعل السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، الذي حمل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مسؤولية عواقب الضربات التي نفذتها الدول الثلاث في سوريا فجر السبت.

قائلا في بيان: "إن الضربات حققت أسوأ المخاوف وإنها ستحمل عواقب، مشيرا إلى أن ما جرى سيناريو مخطط له مسبقا".

وأكد أنتونوف أنه "من غير المقبول إهانة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن".

مضيفا: "واشنطن لا تملك سببا أخلاقيا لضرب النظام السوري خاصة أنها تمتلك أكبر مخزون من الأسلحة الكيماوية".

وحول ضربة الخمسين دقيقة على سوريا قال البنتاغون: "استخدمنا ضعف القوة التي استخدمناها العام الماضي"

الى ذلك اعلن أمين عام الناتو عن تأييده للضربة العسكرية، ودعا لرد فعال وجماعي من المجتمع الدولي على استخدام السلاح الكيماوي.

بدورها رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي كشفت ان الضربات كانت محدودة وموجهة.