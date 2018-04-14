خريطة وقائمة بأسماء المواقع التي تعرضت للقصف في سوريا

... وزير الدفاع الروسي يخبر بوتين بأن سفنا روسية قصفت داعش في سوريا أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الرئيس فلاديمير بوتين، بأن أربع سفن حربية روسية في بحر قزوين، أطلقت 26 صاروخا على مواقع داعش في سوريا.

... لبنانيات يصممن موقعاً إلكترونيا يتيح لمستخدماته الإبلاغ عن التحرش الجنسي دشنت سيدات لبنانيات موقعاً إكترونياً لتعقب عمليات التحرش ومن خلال الموقع الذي سُمية بــ "متعقب التحرش" يمكن للمستخدمات الإبلاغ عن المكان الفعلي لأي عملية تحرش تعرضن لها او شاهدنها، وتأمل النساء الثلاث مطورات الموقع في توسيع (متعقب التحرش) مستقبلا ليغطي مناطق أخرى في أنحاء لبنان

... قصص إنسانية مؤلمة.. من قلب حادث الطائرة الجزائرية المنكوبة 257 شخصا اجتمعوا معا في طريق بلا عودة في أحد مطارات الجزائر للتوجه إلى مدينة تندوف، لا أحد من ركاب الطائرة العسكرية كان يتوقع أنها رحلته الأخيرة

... واشنطن تدرس توجيه ضربة لثمانية أهداف للنظام السوري حددت الولايات المتحدة ثمانية أهداف محتملة لضرباتها المتوقعة ضد النظام السوري الذي شن هجوما كيميائيا على دوما..