خريطة وقائمة بأسماء المواقع التي تعرضت للقصف في سوريا
أخبار الآن | موسكو - روسيا - (وكالات)
نشرت وزارة الدفاع الروسية خريطة وقائمة بأسماء المواقع التي استهدفتها قوات التتحالف الثلاثي على النظام السوري.
وذكرت الوزارة بالتفصيل عدد الصواريخ التي أطلقتها قوات الولايات المتحدة وبريطانيا و فرنسا ، وسمت جميع المواقع المستهدفة، مشيرة إلى أن كافة المطارات السورية المستهدفة لم تتعرض لأي أذى يذكر.
- المطار الدولي بـ4 صواريخ أسقطت جميعها.
- مطار ضمير العسكري بـ12 صاروخا، أسقطت جميعها.
- مطار بلي العسكري جنوب شرقي دمشق بـ18 صاروخا أسقطت جميعها.
- مطار شعيرات العسكري بـ12 صاروخا أسقطت جميعها.
- وتعرض مطار المزة لتسعة صواريخ تم إسقاط 5 منها.
- وقصف مطار حمص بـ16 صاروخا تم تدمير 13 منها دون أضرار جدية في الموقع.
- كما تعرضت منطقتا برزة وجمرايا للقصف بـ30 صاروخا تم إسقاط 7 منها.
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