تيريزا ماي: لا بديل عن استخدام القوة العسكرية بسوريا

أخبار الآن | لندن - بريطانيا (وكالات)



قالت رئيسة الوزراءِ البريطانية تيريزا ماي، السبت، إنهُ لا بديلَ عن استخدامِ القوةِ العسكرية في سوريا.

وأضافت رئيسة الوزراء البريطانية أنها سمحت للقواتِ البريطانية بالقيامِ بعملياتٍ منسقة ضدَ أهدافٍ محددة في سوريا، مشيرةً إلى أنهُ لا يمكنُ السماحُ بأن يصبحَ استخدامُ الكيمياوي أمراً طبيعياً.

وأضافت ماي أنها ضربة محدودة وضد أهداف معنية ولا تمثل تصعيداً آخر للتوترات في المنطقة.



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