تعرف إلى مركز البحوث العلمية في سوريا

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (زكريا نعساني)

مركزُ البحوثِ العلميةِ هو الجهةُ المسؤولةُ عن إنتاجِ السلاحِ الكيميائي وعن البرنامجِ الصاروخي لسورية، وهذا ما دفع إلى تدميرِ مستودعاتٍ كان النظامُ يخزنُ فيها الأسلحةَ المُحرَّمةَ دوليا، لكنَّ ما ما فعله الخبراءُ الدَّوليونَ ما هو إلا تدميرُ مصنعٍ واحدٍ من المصانعِ التابعةِ لهذا المركزِ، علمًا بأن لدى المركزِ مجموعةَ فروعٍ تعملُ على إنتاجِ الأسلحةِ المُحرمةِ

وهي: المعهدُ ألف - الواقعُ في دمشق وهو المسؤولُ عن إنتاجِ الأنظمةِ الإلكترونيةِ والحاسوبيةِ، وتطويرِها بما في ذلكَ الملاحةُ والتوجيهُ



المعهدُ ألفان وهو أيضا في دمشقَ ومسؤولٌ عن جملةِ أمورٍ تتعلقُ جميعُها بالتطوير الميكانيكي كإنتاجِ قاذفاتٍ ومحركاتِ الصواريخِ قصيرةِ ومتوسطةِ المدى



المعهدُ ثلاثةُ آلافٍ ويقعُ في برزة شرقَ دمشق ، ومُهِمتُهُ تطويرُ الأسلحةِ الكيميائيةِ والبيولوجية وتصنيعُها.



مركزُ البحوثِ في جمرايا على جبل قاسيون ويعتقدُ بأنهُ تُجرى فيه أهمُ الأبحاثِ السوريةِ فضلا عن تطويرِ الأسلحةِ وتخزينِها.



الفَرعُ أربعُمِئةٍ وخمسون وهو المسؤولُ عن تخزينِ الأسلحةِ ويتبعُ للقصرِ الجمهوري مباشرةً



المعهدُ أربعةُ آلافٍ وهو في مِنطقةِ السفيرة في حلب ويشرفُ على مشاريعِ الطيران، وهو المسؤولُ الأولُ عن كلِّ برامجِ الصواريخِ والقذائف.



لكنْ بعد أن خسِرَ النظامُ مراراً مِنطقةَ السفيرة وبحسَبِ تقاريرَ غربيةٍ نَقلَ النظامُ أعمالَ الفَرعِ ثلاثِمئةٍ وأربعين ومُهمتهُ إنتاجُ الوَقودِ الصُّلبِ كما نقل أعمالَ الفَرعِ سبعِمئةٍ واثنينِ لانتاجِ صواريخِ تسعِمئة وواحدٍ وتسعين من حلبَ إلى مصياف في ريفِ حماة



القطاعُ الرابعُ وهو موجودٌ في جبل تقسيس الواقعِ بين محافظتي حماة وحِمص يُطوَّرُ فيه المشروعُ تسعةٌ وتسعون المسؤولُ عن الإنتاجِ الرئيسِ لصواريخِ سكود ويُشرفُ عليهِ كوريون شماليون

مركزُ البحوثِ العلميةِ الخاصُ بالثورةِ السوريةِ نشرَ على موقِعهِ أسماءَ المسؤولينَ والموظفين في مركزِ البحوثِ وفروعهِ

وهم:

عمرو الأرمنازي المديرُ العامُّ لمركزِ البحوثِ العلمية.

سلام طعمة نائبُ المديرِ العامِ.

العميد عبد الحليم سليمان مديرُ مكتبِ الأمنِ في المركز

نبيل زغيب مديرُ المعهد ألفين.

خالد نصري مديرُ المعهد ألف.

زهير فضلون مديرُ المعهد ثلاثةِ آلاف

عزيز إسبر مديرُ القطاعِ الرابع والمسؤولُ الأولُ عن كلِّ المشاريعِ في هذا القطاع

عبد الكريم علي مديرُ فرعِ الصناعاتِ الميكانيكيةِ.

جمال عمران مديرُ الفَرع أربعِمِئةٍ وعشَرة

العميد رياض إبراهيم ضابطُ أمنِ المعايرة

مأمون نعيم المسؤولُ عن تصنيعِ أجهزةِ التسديد ِوتركيبِها على أسلحةِ أفرادِ الأمنِ والشبيحة

جنان الحسين تسهمُ في تحضيرِ الموادِّ السامةِ

هالة سرحان صيدلانيةٌ تشاركُ في تحضيرِ الموادِّ السامةِ

نضال الأتاسي: المسؤولُ عن مشاريع صواريخ سكود تسعةٍ وتسعين

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