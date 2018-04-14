ترامب: ضربة عسكرية مشتركة جارية الآن في سوريا

أخبار الآن| واشنطن -الولايات المتحدة - (وكالات)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قراره بضرب أهداف في سوريا، وذلك بعد أسبوع من المشاورات المكثفة.

وكشف ترامب عن عملية عسكرية جارية في سوريا بمشاركة فرنسا وبريطانيا في كلمة أمام الصحفيين في البيت الأبيض.



إلى ذلك، نقلت رويترز، أن مايك بنس نائب الرئيس الأميركي الموجود في ليما لحضور اجتماع قمة الأميركتين غير برنامجه الليلة وعاد إلى فندقه، في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة ردها على هجوم كيماوي في سوريا.



وكان من المفترض أن يحضر بنس مأدبة افتتاح القمة ولكنه غادر فجأة.