تأييد دولي واسع لضرب مواقع النظام السوري

أخبار الآن | دبي- الامارات العربية المتحدة (غرفة الاخبار )

رحّبت عدة دول بالضربة العسكرية التي نفّذتها كل من بريطانيا وأمريكا وفرنسا على مواقع للنظام في سوريا....



المملكة العربية السعودية اعربت عن تأييدها الكامل للعمليات العسكرية وقالت انها جاءت ردًا على استمرار النظام السوري في استخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليًا ضد المدنيين الأبرياء بما فيهم الأطفال والنساء.



رئيس الوزراء الكندي ، جاستن ترودو، اعلن تأييده للضربات العسكرية التي تقودها واشنطن ولندن وباريس على مواقع ْ أسلحةٍ كيماوية للنظام السوري... مشددا على ضرورة تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة.



الحكومة الأسترالية اكدت دعمها للضربات الجوية الأمريكية البريطانية الفرنسية وقالت إن القصف هو رسالة واضحة إلى النظام السوري وداعميّه روسيا وإيران ؛ بأنه لن يكون هناك تسامح مع استخدام السلاح الكيميائي .



بدورها المستشارة الألمانية ، أنجيلا ميركل، اعتبرت وجود ضرورةٍ ملحّة لردع نظام الأسد بعد استخدامه أسلحة كيماوية ضد المدنيين ... وقالت إن هجمات الحلفاء في سوريا كانت استجابة ضرورية وملائمة على الهجوم الكيماوي .



الاتحاد الأوروبي اعرب أيضاً عن دعمه لقرار التحالف الثلاثي في ضرب النظام السوري. وشدد رئيس المفوضية الأوروبية على أنه يجب أن يكف النظام السوري عن استخدام الأسلحة الكيمياوية.

الأمين العام لحلف الناتو اعلن عن تأييده للضربات العسكرية التي تقودها واشنطن وقال انها ستقلل من قدرة النظام على مهاجمة شعب سوريا بالأسلحة الكيماوية.

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