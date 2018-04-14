النظام السوري ينشر فيديو للأسد بعد الضربات الصاروخية

أخبار الآن | دمشق - سوريا - (وكالات)



نشر النظام السوري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، مقطع فيديو يظهر توجه بشار الأسد إلى ما بدى مكتبه، صباح السبت، بعد الضربات الصاروخية التي شهدتها سوريا.

مقطع الفيديو يأتي بعد الضربات التي وجهتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا لمواقع كيماوية في سوريا وفقا لما قاله الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فجر السبت.

ويذكر أن النظام قال إن عدد الصواريخ التي استهدفت مناطق في سوريا بلغت 110 صواريخ قائلا إنه اعترض أغلبها في حين حرف مسار عدد من الصواريخ التي استهدفت مواقع عسكرية.



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