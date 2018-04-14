السعودية تطالب مجلس الأمن بتحميل إيران مسؤولية هجمات الحوثي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة -(وكالات)

وجهت المملكة العربية السعودية، رسالة إلى مجلس الأمن طالبت فيها بتحميل إيران مسؤولية هجمات الحوثيين الصاروخية على أراضيها.

وأضافت الرياض في رسالتها أن الثغرات في نظام التحقق في اليمن مكنت إيران من تزويد الحوثيين بالصواريخ. وأكدت الرسالة السعودية على أن عجز مجلس الأمن عن التحرك منح الضوء الأخضر لإيران والحوثيين.

وكانت المملكة العربية السعودية قد وجهت رسالة سابقة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الصواريخ الباليستية الحوثية الإيرانية، تسلمها الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن من مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي.

وطالبت السعودية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، وضرورة محاسبة إيران لتزويدها ميليشيا الحوثيين بالصواريخ الباليستية.

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