البنتاغون يعلن انتهاء القصف على مواقع بسوريا

أخبار الآن | واشنطن - سوريا (وكالات)



أعلنَ وزيرُ الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس منذ قليل انتهاءَ الهجمات على مواقع محددة تابعة للنظام في سوريا، وأنهُ لا خططَ لدى الولايات المتحدة لشنِ هجماتٍ إضافية في الوقت الحالي لكنهُ أكدَ ان بلادَهُ قد تشنُ هجماتٍ اخرى في حالةِ عودةِ الأسد لاستخدامِ الأسلحةِ الكيميائية.

وتابع: "الهدف من الضربات إضعاف القدرات العسكرية السورية على صنع الأسلحة الكيميائية".

وأضاف: "استخدمنا في الضربة ضعفي الأسلحة التي استخدمناها العام الماضي (في الهجوم على الشعيرات)، والضربة كانت قوية".

من جانبه، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة في القوات المسلحة الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد: "في الوقت الحالي انتهى القصف على سوريا".

فيما نقلت وكالة "فرانس برس"، عن جنرال أمريكي قوله إن "الضربات في سوريا كانت مركزة لتجنب استهداف القوات الروسية".

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عدوانا صاروخيا على مواقع بسوريا صباح اليوم السبت، حيث سقطت عشرات الصواريخ على مناطق عدة في محافظتي دمشق وحمص.

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