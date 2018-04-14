البنتاغون: الضربات العسكرية استهدفت مواقع كيميائية في سوريا

أخبار الآن | واشنطن - امريكا (وكالات)

أعلن البنتاغون أن الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في سوريا، استهدفت 3 مواقع محددة بدقة للسلاح الكيماوي للنظام السوري بـ 105 صواريخ.

مسؤول في وزارة الدفاع الامريكية قال إن الدفاعات الجوية للنظام السوري أطلقت 40 صاروخا من دون أن تُؤثر على العمليات، مؤكدا أنه لم يتم إسقاطُ أي صاروخ من الصواريخ الامريكية، وذلك في تناقض مع التصريحات الروسية بأنه تم اعتراض عشراتِ الصواريخ.

وصرحت المتحدثة باسم البنتاغون، دانا وايت، للصحفيين: "نحن لا نسعى إلى نزاع في سوريا، ولكننا لا يمكن أن نسمح بهذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي (...) وقد ضربنا كل الأهداف بنجاح والضربات مبررة ومشروعة ومناسبة".

وأضافت وايت: "لا تزال هناك بعض البنية التحتية للأسلحة الكيماوية في سوريا، لكن الضربات سددت ضربة قوية".

وتابعت: "واثقون من الأدلة التي نملكها عن تورط النظام السوري بهجوم دوما الكيماوي".

وأضاف أن الضربات على سوريا ستعيد برنامجها للأسلحة الكيماوية سنوات إلى الوراء، مشيرا إلى أن الضربات "رسالة قوية لنظام الأسد، ولم تلحق أية أضرار بالمدنيين."

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