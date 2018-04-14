"الإليزيه" ينشر صور مشاركة طائرات رافال في الضربات على سوريا

أخبار الآن | باريس - فرنسا (رويترز)

نشرَ موقعُ قصرِ الرئاسة الفرنسي "الإليزيه" على حسابهِ الرسمي في "تويتر" فيديو للحظةِ انطلاقِ الطائرات الفرنسية رافال للمشاركةِ في الضرباتِ العسكرية ضدَ اهدافٍ محددة في سوريا.

وكانت مواقع إعلامية تحدثت أن طائرتين حربيتين فرنسيتين من طرازِ رافال شاركتا في الضربات العسكرية إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا على سوريا.



من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه أمر بتدخل عسكري في سورية جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة وبريطانيا في هجوم على ترسانة الأسلحة الكيماوية للنظام السوري، "لا يمكننا التغاضي عن الاستخدام المتكرر للأسلحة الكيماوية التي تمثل خطرا على الشعب السوري وأمننا المشترك".



وأضاف ماكرون أن الهجوم سيقتصر على منشآت الأسلحة الكيماوية في سورية.



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