الأماكن المستهدفة بالضربات الجوية في سوريا

أخبار الآن | دمشق- سوريا (وكالات)

قالت مصادر عسكرية إن الضربة الأميركية البريطانية الفرنسية المشتركة التي استمرت لمدة أقل من ساعة استهدفت اهدافا متنوعة في سوريا تركزت غالبيتها في دمشق وريفها إضافة لحمص وسط البلاد.

البنتاغون في مؤتمر صحفي حضره وزير الدفاع جيمس ماتيس اكد ان الهدف الأول استهدف مركزا علميا في منطقة دمشق، يعد مؤسسة َ أبحاث لتطوير واختبار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.

مصادر عسكرية أكدت استهداف كل من الحرس الجمهوري اللواء 105 بدمشق، وقاعدةِ دفاع جوي في جبل قاسيون، ومطار المَزة العسكري، ومطار الضْمير العسكري.

كما استهدف أيضا بحسب المصادر الروسية مركز البحوث العلمية في برزة ْ دمشق ، والبحوث العلمية في جمرايا ريف دمشق، واللواء 41 قوات خاصة بريف دمشق، ومواقع عسكرية قرب الرحيبة في القلمون الشرقي ومواقع في الكِسوة- بريف دمشق.

تلفزيون النظام ادعى ان الهجوم استهدف مستودعاتٍ للجيش في منطقة حمص.

مصادر في المعارضة السورية اكدت استهداف مقر حزب الله اللبناني بعدة صواريخ كروز في بلدة القصير في شمال حمص

وزارة الدفاع البريطانية قالت انها ضربت مجمعا عسكريا بالقرب من حمص في غرب سوريا؛ ردا على استخدام للأسلحة الكيميائية من جانب النظام .

مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن قصف التحالف الغربي استهدف مراكز البحوث العلمية وقواعد عسكرية عدة مقرات للحرس الجمهوري والفرقة الرابعة في دمشق ومحيطها.

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