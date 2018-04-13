5 قتلى في انفجار بمباراة كرة قدم في الصومال

أخبار الآن | شبيلي السفلى - الصومال - (وكالات)

قال مسؤولون أمنيون في الصومال، إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا جرّاء انفجار وقع اليوم الخميس أثناء إقامة مباراة كرة قدم بمنطقة شبيلي السفلى جنوبي الصومال.

وقال مسؤول أمني صومالي قوله، إن عبوة ناسفة بدائية الصنع انفجرت خلال إقامة مبارة كرة قدم في مدينة "براوى" بمنطقة شبيلي السفلى.

وأشار المسؤول الأمني الصومالي ومصادر طبية أخرى إلى أن 13 شخصاً على الأقل أصيبوا في براوى التي تبعد حوالي 220 كيلومترا جنوب غربي العاصمة الصومالية مقديشيو ، فيما تتبنت جماعة الشباب الصومالية الحادث .

وتُعد براوى ميناء استراتيجياً وقاعدة رئيسية لقوات الاتحاد الأفريقي في المنطقة ، بالإضافة لكونها معقلاً لمسلحي جماعة "الشباب" الصومالية ، واستعادتها القوات الصومالية عام 2014 بدعم من قوات الاتحاد الأفريقي.

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