يونسيف: أكثر من ألف طفل اختطفتهم بوكو حرام في نيجيريا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" أن ارهابيي بوكو حرام خطفوا مئات الأطفال في نيجيريا منذ عام 2013.

أكثر من ألف طفل اختطفوا من قبل جماعة بوكو حرام المتشددة في نيجيريا منذ عام 2013 بينهم مئتان وست وسبعون فتاة خُطفن في تشيبوك عام 2014، حسب ما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، مشيرة الى ان العدد الفعلي قد يكون أكثر بكثير.

وأضافت المنظمة عشية الذكرى الرابعة لخطف تلميذات تشيبوك، أن المتطرفين دأبوا على خطف الصغار لنشر الخوف وإظهار القوة في قضية أثارت غضبا عالمياً.

وتستهدف الجماعة الإرهابية المدارس باستمرار، فقد قتلت ألفين ومئين وخمسة وتسعين مدرّساً على الأقل، ودمّرت أكثر من ألف وأربعمئة مدرسة، وفق "اليونيسف".

ومنذ بداية تمرد بوكو حرام قبل ثمانية أعوام، خُطف الآلاف من النساء والرجال والفتيات، وأسفرت حركة التمرد هذه عن سقوط 20 ألف قتيل على الأقل ونزوح 2.6 مليون آخرين.

وفي فبراير/شباط الماضي خطف فصيل من بوكو حرام أكثر من 100 من تلميذات المدارس من بلدة دابتشي التي لم تتأثر بالصراع من قبل، وبعد ذلك بشهر أعادت بوكو حرام جميع تلك الفتيات تقريباً، ولقيت نحو خمس فتيات حتفهن بينما كانت تحتجزهن الجماعة المتطرفة.

وقالت الحكومة إن إطلاق سراحهن يمهد الطريق لمحادثات لوقف إطلاق النار وإن كان بعض الخبراء في شؤون الجماعات المسلحة لا يتوقعون ذلك.

وبعد مرور أربعة أعوام على خطف فتيات تشيبوك لا تزال هناك نحو 100 فتاة مفقودة، ووفقا لشهادات فتيات أطلق سراحهن وخبراء في شؤون بوكو حرام فإن بعضهن ربما لاقين حتفهن.

وفي يناير/كانون الثاني أصدرت الجماعة مقطعا مصورا زعمت أنه يظهر بعض فتيات تشيبوك المفقودات ويقلن فيه إنهن يردن البقاء مع خاطفيهن.

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