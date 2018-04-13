واشنطن تدرس توجيه ضربة لثمانية أهداف للنظام السوري

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

نقلت قناة سي إن بي سي الأميركية عن مصدر لم تسمه، أن واشنطن تدرس توجيه ضربة لثمانية أهداف ضد النظام السوري، تتضمن مطارين سوريين ومركز أبحاث ومنشأة للأسلحة الكيماوية.

وحسب المصدر، فإن قوات النظام السوري قام بنقل أجزاء كبيرة من عتاده الجوي إلى مطارات تخضع لإشراف روسي، على أمل ألا توجه واشنطن ضربات لهذه المطارات.



إلى ذلك، قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم يتخذ بعد "قراره النهائي" في شأن طريقة الرد على هجوم مفترض بالأسلحة الكيميائية شنه النظام السوري، بعد اجتماع عقده الخميس مع كبار مستشاريه للأمن القومي.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز، إن ترامب سيجري في وقت لاحق محادثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في شأن الإجراء الذي قد يتخذه الحلفاء.





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