واشنطن: النظام السوري استخدم السلاح الكيماوي 50 مرة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

قالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن، نيكي هايلي، في تعليقها على سبل الرد الأمريكية بشأن سوريا، إنه لا يجب التوقف من دون تحرك تجاه استخدام الأسلحة الكيماوية، مؤكدة انه انتهاك مطلق للقانون الدولي.

واضافت هيلي ان النظام السوري استعملَ السلاح الكيماوي 50 مرة على الأقل وهناك تقديرات تصل إلى 200 مرة، وأن روسيا استخدمت حق الفيتو في مجلس الامن اثنتي عشرة مرة.

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