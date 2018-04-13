المتحدث باسم الجيش الليبي ينفي شائعات وفاة خليفة حفتر

... أشرف زكي: صلاح السعدني بخير وحالته الصحية مستقرة نفي الفنان الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ما يتردد بخصوص تدهور الحالة الصحية للفنان القدير صلاح السعدنى، ودخوله إلى العناية المركزة في إحدى المستشفيات الكبرى بالقاهرة في حالة خطيرة، بعد تعرضه لازمة قلبية شديدة.

... ما هي حقيقة وفاة سهير البابلي؟ نفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ما تردد في الاونة الاخيرة من اخبار بخصوص وفاة الفنانة الكبيرة سهير البابلي، مؤكدًا أنها بصحة جيدة ووسط عائلتها.

... بالصور: ما لا تعرفونه عن ابنة هيفاء وهبي وحفيدتها لا يعرف الكثير من الأشخاص أنّ للنجمة هيفاء وهبي إبنة تُدعى زينب، تم فصلهما منذ أن كانت الأخيرة طفلةً صغيرة. ويُقال أنّ هيفاء قد حُرمت من تأسيس علاقة مع صغيرتها بسبب مشاكل عائلية كثيرة نشبت في الماضي كانت نتيجتها إنقطاع الإتصال بينهما بشكلٍ نهائي

... خروج الدفعة الأولى من مقاتلي المعارضة في دوما إلى شمال سوريا أظهرت لقطات ٌ بثتها وسائل إعلام النظام السوري، وصول الدفعة الأولى من الرهائن الذين أ ُطلق سراحهم من مدينة دوما السورية، إلى معبر ٍ تُسيطر عليه قوات النظام