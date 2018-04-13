المتحدث باسم الجيش الليبي ينفي شائعات وفاة خليفة حفتر
أخبار الآن | دبي - الامارات العربية متحدة
نفى المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي العقيد أحمد المسماري ما يتم تداوله من شائعات بخصوص وفاة القائد العام المشير خليفة حفتر و هو بحالة صحية جيدة.
بدورها نقلت وكالة “رويترز” للأنباء، عن مصدر فرنسي مطلع الجمعة أن “القائد العسكري الليبي خليفة حفتر يتلقّى العلاج في مستشفى في باريس”، مؤكدًا تقارير سابقة من مسؤولين، ووسائل إعلام في ليبيا.
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