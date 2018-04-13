السعودية وإسبانيا توقعان ست إتفاقيات تعاون

أخبار الآن | مدريد - اسبانيا - (وكالات)

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مدريد اليوم ماريانو راخوي رئيس الوزراء الإسباني بحضور وفدي البلدين.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" انه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الإسبانية والشراكة الثنائية في مختلف المجالات وفرص تطويرها.

وتم بعد المحادثات توقيع ست اتفاقيات ومذكرات وبرامج ثنائية في المجال الدفاعي والنقل الجوي والجانب التعليمي والثقافي والتقني والتنموي بين البلدين.

ووقع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ووزيرة الدفاع الاسبانية ماريا كوسبيدال على الملخص التنفيذي لتسهيل الإجراءات اللازمة لتوقيع وزارة الدفاع في المملكة على عقد توريد سفن من شركه نافانتيا الإسبانية تعزيزا للتعاون في مجال الدفاع بين وزارتي الدفاع في البلدين.

وشهد ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الاسباني التوقيع على اتفاقية تتعلق بالنقل الجوي وقعها من الجانب السعودي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ومن الجانب الاسباني وزير المواصلات إينيغو لاسيرنا.

ووقع البلدان على برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي ومذكرة تفاهم في مجال العمل والتنمية الاجتماعية واتفاقية للتعاون العلمي والتقني واخرى لإنشاء مشروع مشترك في مجال تطوير وصيانة البرمجيات بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة " NAVANTIA " الاسبانية.

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