الدفاع الجوي السعودي يدمر صاروخا باليستيا في سماء جازان

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

دمرت قواتُ الدفاع الجوي الملكي السعودي بواسطةِ منظومة "باتريوت" صاروخاً باليستيا، أطلقته ميليشياتُ "الحوثي" باتجاه منطقة جازان.

هذا وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، اعلن الخميس اعتراضَ صاروخ ٍ بالستي أ ُطلق من محافظةِ صعدة معقل ِ المتمردين َ الحوثيين شمالي اليمن، باتجاه المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن، تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة الثامنة وعشرين دقيقة من مساء الخميس، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي السعودية. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكر العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جيزان وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه، وقد نتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على أحد الأحياء السكنية ولم تسجل أي حالة ضرر أو إصابة حتى وقت إعداد هذا البيان.

وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231)، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.

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