ماكرون: ردنا على الهجوم الكيميائي سيتم بوقت نحن نختاره

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن لديه الدليل بأن النظام السوري إستخدم الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية قرب دمشق , مشيرا إلى أن الرد على ذلك سيتم في الوقت الذي تختاره باريس.



وقال ماكرون خلال مقابلة مع محطة "تي اف1" الفرنسية أن لدى بلاده دليلاً بأن الأسلحة الكيميائية اُستخدمت على الأقل غاز الكلور , وأن نظام بشار الأسد هو الذي إستخدمها , مضيفا أن باريس سترد في الوقت الذي تختاره عندما تقرر الرد الأنسب والأكثر فعالية.



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