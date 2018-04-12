ترامب: سنجتمع بشأن سوريا اليوم والقرار سيتخذ قريبا

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه سيجتمع خلال الساعات القادمة مع فريق الأمن القومي، مضيفاً بأن القرار بشأن سوريا سيتخذ قريباً.



وقال ترامب خلال اجتماعه مع مشرّعين بقطاع الزراعة ان الولايات المتحدة تنظر بجدية وعن كثب على الوضع برمّته



وقال ترامب باجتماعه ان على الولايات المتحدة اتخاذ قرارات إضافية مشيرا الى انها ستكون في القريب العاجل



وتحسّر ترامب على الوضع بشكل عام، قائلاً: "من المؤسف بأن العالم وضعنا بموقف كهذا،" لكنه نبّه بأن اكثير من الفوائد ترتبت على القتال مع "داعش".

وقال ترامب باجتماعه: "الآن علينا اتخاذ قرارات إضافية، وبالتالي، فإننا سنتخذها قريباً."

يأتي هذا بعد تغريدة نشرها ترامب بتوعده بإطلاق "صواريخ ذكية" على سوريا، ليعاود التغريد قائلاً إنه لم يحدد موعداً زمنياً لفعل ذلك.

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