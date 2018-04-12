تأكيد وجود مواد كيماوية في عينات من بول ودم ضحايا دوما

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

أفاد مسؤولون أمريكيون أنهم حصلوا على عيناتٍ من بولِ ودم ضحايا الهجوم في سوريا، وأكدوا وجود الكلور وغازَ الأعصاب.

وأعلن البيت الأبيض أن واشنطن تتحملُ مسؤولية ردِ العالم على ما حدث في سوريا.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لديه السلطة لقيادةِ الرد الدولي على النظام السوري.

وقالت منظمة ُ حظر الأسلحة الكيميائية إن فريقا لتقصي الحقائق تابعا ً للمنظمة في طريقهِ إلى سوريا وسيبدأ ُ العملَ السبت المقبل.

وقررت المنظمة هذا الأسبوع إرسال الفريق للتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في مدينة دوما السورية، استجابة ً لطلبٍ من روسيا والنظام السوري بحسب المنظمة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد قال انه سنجتمع اليوم لبحث تطورات سوريا بعمق وسنتخذ قرارنا قريبا".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أوضح بعد اللغط الذي أثارته تصريحاته، الأربعاء، حول ضرب سوريا بالصواريخ الذكية، فضلاً عن تصريحات سابقة له أن الضربة قد تقع خلال يوم أو يومين، أوضح ترمب، الخميس، أنه لم يحدد موعد الهجوم، مضيفاً أنه قد يكون وشيكاً أو غير وشيك على الإطلاق.

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: "لم أحدد أبداً تاريخ الضربة ضد سوريا. قد تكون وشيكة أو لا. بكل الأحوال الولايات المتحدة الأميركية، تحت إدارتي، نفذت عملاً رائعاً بتخلصها من داعش، فلم لا تشكروننا. أين عبارة "شكراً أميركا؟".

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