القوات العراقية تقتل قيادياً شيشانياً لدى داعش

أخبار الآن | دبي - العراق (وكالات)

أعلنت السلطات الأمنية العراقية قتلها أحد قادة مجاميع فلول داعش ويدعى أبو وليد الشيشاني خلال عملية إستخباراتية تم تنفيذها في مناطق جنوب غرب كركوك.



و ذكرت الداخلية العراقية في بيان أن عملية إستباقية نفذتها إستخبارات الوزارة بناءً على معلومات أمنية عن وجود تحركات لبعض فلول التنظيم في ناحية الرشاد جنوب غربي كركوك أسفرت عن قتل خمسة من هؤلاء الفلول بينهم قائدهم أبو وليد الشيشاني الى جانب تفكيك عدد من العبوات الناسفة.



و كان محافظ كركوك راكان الجبوري أعلن عن قتل ٣٠ إرهابياً في عمليات عسكرية نفذتها قوات الشرطة الاتحادية جنوب غربي المحافظة.



وقال الجبوري في بيان "بحثنا مع وفد رفيع من العمليات المشتركة الأوضاع الامنية في المحافظة وجهود تحقيق الاستقرار الأمني، نثمن دور القطعات العسكرية في كركوك والتي حررت مناطق جنوبي كركوك وغربيها وهي تلاحق فلول الارهابين وتسهم في دعم خطة اعادة الأستقرار للمناطق المحررة وعودة النازحين ومساندة ادارة كركوك بمهامها الخدمية الى جانب نجاحها في تطبيق خطة فرض القانون".

وأكد محافظ كركوك على أهمية دور القوات الأمنية في حماية مراكز التحديث في عموم المحافظة او في مناطق التي تنتشر بها قطعات قوات الشرطة الاتحادية بما يضمن تحديث السجلات والأستعداد للمشاركة الإنتخابية في عموم المحافظة ودور القوات الامنية في حماية القرى والبنى التحتية والأبنية الحكومية وإعادة النازحين طوعاً , الى جانب التعاون الأيجابي بين المواطن والقوات الأمنية".



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