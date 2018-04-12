القمة العربية في الدمام تبحث أزمات المنطقة السبت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تناقش القمة ُ العربية التاسعة ُ والعشرون، التي ستعقد السبت المقبل، في مدينة الدمام السعودية، الملفاتِ الساخنة َ في المنطقة العربية، بينها أزماتُ سوريا وليبيا واليمن، إلى جانب التطورات الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب.

كما تبحث ُ القمة عدة َ ملفاتٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ وأمنية مهمة. وقالت المصادر: إن هناك العديد من البنود والموضوعات التي ستبحثها هذه القمة، من بينها صيانة الأمن القومي العربي، ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة، وتطوير جامعة الدول العربية.

وتناقش القمة، نحو 20 بنداً، في مقدمتها التقرير المرفوع من قبل القمة السابقة، حول نشاط هيئة ومتابعة تنفيذ القرارات والالتزامات وتقرير الأمين العام عن العمل العربي المشترك وملف القضية الفلسطينية والانتهاكات الصهيونية بمدينة القدس المحتلة، وما يتصل بدعم موازنة دولة فلسطين، إضافة إلى تطورات الصراع العربي الصهيوني.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن هذه القمة ستناقش تطورات الأزمة السورية، وتطورات الوضع في ليبيا واليمن، وما يخص دعم السلام والتنمية في السودان والصومال، إلى جانب عدد من القضايا الهامة الأخرى.

وقالت المصادر: إن هناك العديد من البنود والموضوعات التي ستبحثها هذه القمة، من بينها صيانة الأمن القومي العربي، ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة، وتطوير جامعة الدول العربية، وما يتعلق بعقد القمة الثقافية العربية، والملف الاقتصادي والاجتماعي، وموعد القمة العربية المقبلة.

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