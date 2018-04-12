الخطوط الكويتية تعلق رحلاتها إلى بيروت لـ"خطورة الأجواء"

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر عن إيقاف رحلاتها إلى بيروت اعتبارا من الخميس، 12 أبريل، وحتى إشعار آخر .

وأرجعت الشركة الأسباب إلى "تحذيرات أمنية جادة وردت من السلطات القبرصية بخطورة الطيران بالأجواء المحيطة بجمهورية لبنان". وأشارت إلى أن القرار يأتي من منطلق حفاظ الشركة على سلامة الركاب والتزاماً من الشركة بتطبيق معايير الأمن والسلامة.

وأرجعت الشركة الأسباب إلى "تحذيرات أمنية جادة وردت من السلطات القبرصية بخطورة الطيران بالأجواء المحيطة بجمهورية لبنان". وأشارت إلى أن القرار يأتي من منطلق حفاظ الشركة على سلامة الركاب والتزاماً من الشركة بتطبيق معايير الأمن والسلامة.



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ودعت المنظمة الأوروبية للسلامة الجوية (يوروكونترول)، الأربعاء، شركات الطيران إلى توخي الحذر في شرق المتوسط لاحتمال شن غارات جوية في سوريا خلال 72 ساعة.

وذكرت يوروكونترول أن من الممكن استخدام صواريخ جو-أرض أو صواريخ كروز أو كليهما معها خلال تلك الفترة وأن هناك احتمالا لتعرض أجهزة الملاحة اللاسلكية للتشويش على فترات متقطعة.

وقالت المنظمة على موقعها الإلكتروني "ينبغي توخي الحذر عند تخطيط العمليات الخاصة بالرحلات في منطقة معلومات الطيران بشرق المتوسط/نيقوسيا".

وصدر التحذير بعدما فشل مجلس الأمن الدولي في تبني أي من مشاريع القرارات الثلاثة التي عرضت عليه بشأن إنشاء آلية للتحقيق في الأسلحة الكيميائية في سوريا، بينما تتجه الأنظار إلى واشنطن حيث من المتوقع أن يتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحلفاؤه قرارا بتوجيه ضربة عسكرية.



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