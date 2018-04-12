الجبير: لا تسامح مع الإرهاب وتدخلات إيران بالمنطقة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

قال وزير الخارجية السعودية عادل الجبير أن الإرهاب وإيران حليفان لا يفترقان ووجهان لعملة واحدة، مضيفاً أن الرياض لا تتسامح مع الإرهاب والتدخلات الايرانية في المنطقة.

كما أكد الجبير خلال كلمته في الإجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية المقبلة أكد أن ميليشيات الحوثي مسؤولة عن الأزمة الإنسانية في اليمن، وبخصوص سوريا دعا الجبير الى الحفاظ على وحدة اراضيها طبقاً لإتفاقية جنيف واحد، مجددا إدانة السعودية لإستخدام السلاح الكيماوي في الغوطة الشرقية ودعوتها المجتمع الدولي لمعاقبة مرتكبي هذا الإعتداء.

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