ألمانيا تتوقع التشاور معها قبل أي هجوم على النظام السوري

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يوم الخميس إن بلاده تتوقع التشاور معها قبل أن يشن أي من حلفائها الغربيين هجوما على قوات الرئيس السوري بشار الأسد، لأن على الحلفاء أن يكونوا متحدين في هذا الأمر.

وقال متحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها تحدثت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الهجوم بالغاز وعبرت عن قلقها من تراجع قدرة المجتمع الدولي على حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال ماس ”علينا أن ننسق تحركاتنا، وإذا أقدمت دول على تحرك فردي معين فأتوقع منها التشاور مع الحكومة الألمانية“.

وأضاف ”محض خيال أن تعتقد أنك قادر على زيادة الضغط على أحد دون التأكد من أن المجتمع الغربي متفق تماما في الرأي. أعتقد أن هذا أمر بالغ الأهمية“.

ويعتزم الوزراء البريطانيون الاجتماع لمناقشة الانضمام إلى الولايات المتحدة وفرنسا في هجوم عسكري محتمل على النظام السوري.

ووصفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ما يشتبه بأنه هجوم بالغاز السام على مدينة دوما، التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة والواقعة شرقي دمشق، بأنه هجوم وحشي من قوات النظام السوري على المدنيين.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء روسيا قائلا إن الصواريخ ”قادمة“ ردا على هجوم الغاز الذي وقع يوم السابع من أبريل نيسان وقيل إنه أدى لمقتل العشرات، وانتقد موسكو لدعمها الرئيس السوري بشار الأسد.

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