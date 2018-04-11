قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض 3 صواريخ باليستية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اعترضت القوات الجوية السعودية 3 صواريخ باليستية فوق أجوائها، أطلقها الحوثيون في اليمن الاربعاء، وفق ما أفاد المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي.



وكان المالكي قد صرح أن منظومة الدفاع الجوي الخاصة بحماية مطار أبها، رصدت جسما غير معروف باتجاه مطار أبها الدولي، وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره.

وفي هذا الصدد، حذرت قيادة القوات المشتركة للتحالف بأشد العبارات المليشيات الحوثية المسلحة المدعومة من إيران باستهدافها للأعيان المدنية والمدنيين، وأن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة الإجراءات الرادعة كافة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.