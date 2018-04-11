غارات جوية مكثفة على مواقع لتنظيم القاعدة بوادي حضرموت

أخبار الآن | حضرموت - اليمن (وكالات)

شنت طائرات التحالف العربي، الأربعاء، سلسلة غارات على مواقع يتمركز فيها أفراد من تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت شرقي اليمن، وفق ما أفادت مصادر محلية.

واستهدفت الغارات، التي تأتي ضمن عملية عسكرية واسعة أطلقتها قوات "النخبة الحضرمية" في فبراير الماضي، مواقع للتنظيم بين وادي عمد ورخية بالمحافظة، وتمكنت قوات "النخبة الحضرمية" خلال الأسابيع الماضية، من السيطرة على وادي المسني، الذي يعتبر من أهم معاقل تنظيم القاعدة في المحافظة.

وتكبد مسلحو التنظيم خلال المعارك على مدار الأسابيع الماضية خسائر بشرية ومادية كبيرة، إذ قتل العشرات من مسلحيه، وتمت مصادرة معدات عسكرية وذخائر تركها أفراده في أرض المعركة.

إلى ذلك لقي أكثر من 30 عنصرا من ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم وجرح آخرين، الثلاثاء، في غارات لطيران التحالف، استهدفت مواقعهم وتعزيزاتهم في جبهتي قانية والملاجم بمحافظة البيضاء، وسط اليمن.

وأكد مصدر عسكري أن غارتين لمقاتلات التحالف استهدفت مواقع الميليشيات الانقلابية في جبهة قانية شمالي البيضاء، أسفرتا عن مقتل ما لا يقل عن 20 عنصرا.

وأشار إلى مقتل ما لا يقل عن 12 عنصرا من الحوثيين، باستهداف طيران التحالف طقما يحمل تعزيزات بشرية في منطقة فضحة بمديرية الملاجم في البيضاء.

كما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، ضربة جوية مركزة، استهدفت موكب سيارات، لقيادات حوثية، في معقلهم الرئيس بمحافظة صعدة، اقصى شمال اليمن.

وبحسب مصادر محلية، فإن مقاتلات التحالف قصفت موكبا من ثلاث سيارات لقيادات ميدانية حوثية من الصف الأول، في منطقة خميس مران بصعدة.

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