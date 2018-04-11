طائرات التحالف الدولي تحلق بكثافة فوق التنف بسوريا

أخبار الآن | التنف - سوريا - (وكالات)

كشفت مصادر ميدانية في سوريا، عن تحليق مكثف لطائرات التحالف الدولي في جنوب البلاد، وسط ترقب لضربة عسكرية ضد النظام السوري على خلفية الهجوم الكيماوي في دوما الذي حصد عشرات القتلى، السبت الماضي.

وقالت المصادر إن الطائرات حلقت "على ارتفاع منخفض قرب الحدود السورية العراقية" فوق منطقة التنف، حيث تقع قاعدة عسكرية للتحالف في إطار جهوده العسكرية ضد تنظيم داعش التي انطلقت قبل سنوات.

وتحليق الطائرات يتزامن مع استمرار الولايات المتحدة ودول غربية أخرى دراسة القيام بتحرك عسكري بشأن الهجوم الكيماوي في دوما، وبعد فشل مجلس الأمن في تبني مشاريع قرار بشأن كيماوي النظام السوري.

وتوعدت دول غربية بـ"رد قوي"، وتحدثت واشنطن عن قرار مهم في "وقت قصير جداً"، فيما أكدت فرنسا أنها سترد في حال تخطت دمشق "الخط الأحمر"، ليرجح فشل تبني القرارات خيار الرد العسكري على النظام السوري.

وكان البيت الأبيض قال إن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي كان من المقرر أن يسافر إلى بيرو يوم الجمعة، ألغى جولة في أميركا اللاتينية للتركيز على الرد على الهجوم الكيماوي، بعد أن كان قد حمل بشار الأسد وحليفيه الروسي والإيراني المسؤولية.

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