تقدم نوعي للشرعية في ميدي بإسناد من التحالف العربي

أخبار الآن | حجة - اليمن - (وكالات)

نجحت قوات الشرعية اليمنية، بمساندة من التحالف العربي، في تحقيق تقدم نوعي جديد في على جبهة مدينة ميدي في محافظة حجة، حسب ما ذكرت مصادر عسكرية، الثلاثاء.

وقالت المصادر الميدانية لـ"سكاي نيوز عربية" إن قوات الشرعية اليمنية، وبدعم من التحالف، تمكنت من تحرير مركز مدينة ميدي، ودحر ميليشيات الحوثي من المنطقة.

ومنذ أيام، تخوض قوات الجيش الميني المسنودة من تحالف دعم الشرعية في اليمن، مواجهات مع مليشيات الحوثي الانقلابية في أحياء ميدي، ضمن عملية عسكرية واسعة لتحرير ما تبقى من المدينة.

وكانت المصادر قد أكدت، الاثنين، إحكام قوات الجيش الوطني قبضتها على أحياء متفرقة كانت تحت سيطرة المليشيات الإيرانية، جنوبي غرب مدينة ميدي.

وكبدت المعارك ميليشيات الحوثي خسائر فادحة، حيث قالت المصادر إن العشرات من الانقلابيين قتلوا فيما وقع آخرون في قبضة القوات الشرعية.

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