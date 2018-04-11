المؤتمر العلمي الدولي للأشخاص الصم وضعاف السمع

أخبار الآن | الشارقة- الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

من المقرر أن تستضيف إمارة الشارقة يومي 17 و18 من الشهر الجاري المؤتمر العلمي الدولي للأشخاص الصم وضعاف السمع تحت شعار (5 % ضمن نطاق التردد) بالتزامن مع أسبوع الأصم 43 الذي تـَحتفل به الهيئات العاملة مع الصم في الوطن العربي.

وسوف يسلِط المؤتمر الضوء على التحديات التي تواجه الأشخاص الصم وضعاف السمع الذين يصل عددهم إلى (360) مليون شخص حول العالم بحسب إحصائية منظمة الصحة العالمية، أي ما نسبته 5 % من اجمالي عدد سكان العالم.

ويهدف المؤتمر إلى الخروج بمبادرات وتوصيات عملية لمجموعة من التحديات التي يواجها الصم وضعاف السمع ومنها (التعليم والصحة والثقافة والعمل والأسرة) بالإضافة إلى أهم التجارب والابتكارات في مجال السمعيات. ومن المتوقع أن يصل عدد الحضور إلى (500) شخص من الصم وضعاف السمع وأسرهم والعاملون معهم وصناع القرار في مجالات التعليم والصحة والعمل من داخل الدولة وخارجها.