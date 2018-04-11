الشيخ محمد بن زايد والسيسي يبحثان أزمات المنطقة

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (وام)

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية امس إلى القاهرة في زيارة عمل إلى مصر.

كان في استقبال الشيخ محمد لدى وصوله مطار القاهرة الدولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وفي استراحة قصيرة في قاعة كبار الزوار في مطار القاهرة الدولي رحب الرئيس المصري بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتبادلا الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين.

وخلال اللقاء بحث الجانبان التنسيق بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة، وتعزيز جهود حماية الأمن القومي العربي.

وشدد الرئيس، خلال استقباله الشيخ محمد بن زايد، على أهمية تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي، والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.

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