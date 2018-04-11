البشير يأمر بإطلاق جميع المعتقلين السياسيين بالسودان

أخبار الآن | القاهرة - مصر - (وكالات)

أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، الثلاثاء، قرارا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد، استجابة لمناشدة أحزاب وقوى الحوار الوطني، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء السودانية.

وأوضح القرار أن "إطلاق سراح المعتقلين السياسيين يجيء تعزيزا لروح الوفاق والوئام الوطني والسلام التي أفرزها الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي ولإنجاح وتهيئة الأجواء الإيجابية في ساحة العمل الوطني.

بما يفتح الباب لمشاركة جميع القوى السياسية في التشاور حول القضايا الوطنية ومتطلبات المرحلة القادمة وخطوات إعداد الدستور الدائم للبلاد التي أشار إليها رئيس الجمهورية في خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية مطلع أبريل الجاري".

وقال وزير الدولة بالرئاسة السودانية، حاتم حسن بخيت، إن الجهات المختصة قد وضعت قرار البشير بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين موضع التنفيذ الفوري.

اقرأ أيضا:

اجتماع ثلاثي لبحث قضايا شائكة بشأن سد النهضة