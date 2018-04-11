أكثر من 250 قتيلاً حصيلة ضحايا الطائرة الجزائرية المتحطمة

أخبار الآن | الجزائر العاصمة - الجزائر (حسام الأحبابي)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية مقتل 257 شخصاً وهي آخر حصيلة لضحايا الطائرة العسكرية التي تحطمت فوق مزرعة بعد قليل من إقلاعها من مطار بوفاريك العسكري جنوب الجزائر العاصمة، وأوضحت حصيلة الوزارة أن عدد الضحايا هم 247 مسافراً و 10 من أفراد طاقم الطائرة التي كانت متجهة صوب مدينة تندوف.

بعد قليل من إقلاعها من المطار العسكري في بوفاريك صوب مدينة تِيندوف, تحطمت طائرة عسكرية جزائرية قبيل وعلى متنها أكثر من 250 شخص حسبما أفادت مصادر عسكرية وأمنية في العاصمة الجزائرية.

الطائرة وهي من طراز "إليوشن" روسية الصنع سقطت في مزرعة قرب الطريق السريع فيما كانت ستتوقف في مدينة "بشار" قبيل توجهها إلى تيِندوف حيث هُرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لإجلاء الضحايا , وفيما أكدت مصادر عسكرية عدم وجود ناجين في الحادثة قال الدفاع المدني أن أكثر من 250 شخصاً ذهبوا ضحية الحادث بينهم المزارع الذي توفي إثر إصابته بلشظايا تناثرت من الطائرة المتحطمة.

في غضون ذلك ذكرت وسائل إعلامية جزائرية أن أغلب القتلى عسكريون وأفراد عائلاتهم حيث فتح الجيش الجزائري تحقيقاً في الحادثة بناء على أمر من رئيس أركان الجيش الجزائري.

الطائرة كانت على علو 300 متر، فيما شوهد إشتعال للنار في الطائرة من قبل شهود عيان في منطقة سقوطها حيثُ الطقس في منطقة بوفاريك وبليدة غير مستقر ومضطرب منذ يومين وكانت هناك رياح قوية وأمطار وقت سقوط الطائرة.

وبوفاريك هي إحدى بلديات ولاية البُليدة جنوب العاصمة، وتبعد عن مقر الولاية ثلاثة عشر كيلومتراً و وخمسة وثلاثين كيلومتراً عنها كما تضم مطاراً عسكرياً.

حادثة سقوط طائرة جزائرية تقل عسكريين ليست الأولى بل سبقتها حوادثٌ في

شباط/فبراير 2014 حيث قضى إثر سقوط طائرة نقل تابعة لوزارة الدفاع الجزائرية حينها سبعة وسبعون شخصاً بينهم عسكريون وأفراد عائلاتهم عندما كانت تقوم برحلة بين مدينة تمنراست جنوب العاصمة الجزائرية وقسنطينة الواقعة شرقيها , كما شهد حزيران/يوينو من العام الماضي مقتل إثنين من طاقم مروحية تابعة لقوات الدرك الوطني الجزائري وإصابة ثالث إثر سقوطها جنوب غربي الجزائر.

من الجزائر عبر الهاتف الصحفي زبير فاضل

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