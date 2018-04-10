قوات النظام السوري بحالة تأهب خوفاً من قصف أمريكي وشيك

أخبار الآن | دمشق - سوريا (وكالات)

قالت مصادر سورية إن قوات النظام والميلشيات المتحالفة معها في حالة تأهب قصوى، واتخذوا إجراءات احترازية في قواعد ومواقع عسكرية بجميع أنحاء البلاد، وسط مخاوف من هجوم عسكري أمريكي وشيك.

المرصد السوري لحقوق الإنسان قال ان قوات النظام تتحصن في مواقعها لمدة 72 ساعة.

ناشطون شرقي سوريا اكدوا أن مقاتلين إيرانيين وأعضاء من ميليشيات حزب الله اللبنانية أخلوا مواقعهم في مدينة البوكمال، القريبة من الحدود مع العراق.

حالة التأهب تاتي بعد مغادرة سفينة حربية امريكية تحمل 60 صاروخاً من طراز توماهوك ميناء لارناكا فى قبرص إلى شرق البحر المتوسط.

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